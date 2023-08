Noored leiavad laagris sõpru ja koguvad uusi oskusi

Kämpingutes ja telkides elavatele seitsme- kuni 18-aastastele noorkotkastele ja kodutütardele lisaks on laagris üks rühm ukraina noori. Noorkotkaste instruktor, laagri teine peakorraldaja Antonina Eek on ühtlasi nendele tõlgiks. "Nad on linnadest pärit lapsed ja paljudele on see esmakordne telgis ööbimine," märkis ta. "Ehkki noorte vahel on keelebarjäär, on märgata huvi suhtlemise vastu."