JUSTIN PETRONE ⟩ Folk 30 ehk Mineviku hetkedest kootud mälestusekangas, mis seob kogukonda ühte

Esimene, millest osa sain, jääb enam kui aastakümnetagusesse aega. See oli too aasta, kui Zetod püüdsid oma esinemisse DJ kaasata. Mäletan, kuidas saatsin oma New Yorgis elavatele sõpradele videoklippe noist tõsise ilmega noortest meestest, kes kandsid veidravõitu valgeid rõivaid ning kelle selja taga DJ plaate keerutas. "See," ütlesin ma neile, "ongi eesti kultuur."