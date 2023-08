MART VÕRKLAEV ⟩ Riigi rahaasjad tulebki korda teha

See hoiatab, et kui me oma rahandusliku seisu parandamiseks midagi ette ei võta, seisame mõne aja pärast silmitsi raskete tagajärgedega. Laenamine muutub üha kallimaks ehk maksumaksja peab tasuma üha suurenevate intresside eest. Samamoodi on hoiatanud Eesti Pank, et sügav ja püsiv lõhe riigi tulude ja kulude vahel ei ole jätkusuutlik ning hakkab majandust koormama. Kasvav võlakoormus vähendab riigi võimet uutes kriisiolukordades majandusele appi tulla.