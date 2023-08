LIIKLUS ⟩ Folgifestivali ajal pargiti mõni tänav läbimatuks. Mis saab tulevikus?

Ka läinud pühapäeval muutus näiteks Lossi tänava Kondase keskuse poolne osa suurtele sõidukitele läbimatuks. Päästeameti Lõuna päästekeskuse päästetöö büroo juhataja Allan Riisenberg märkis, et mure tänavate läbimatuse pärast on täiesti õigustatud, sest tänavate tihedalt täis parkimine raskendab mis tahes operatiivsõiduki ja kohe kindlasti ka päästeauto pääsu sündmuskohale. Ta nentis, et tegelikult on tänavate kinniparkimine päästeametile lausa igapäevane mure. "Päästesündmusele sõites on aga iga minut arvel ning sellest võib sõltuda kellegi elu."