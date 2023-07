Viljakasvataja: kasum on tänavu vanajumala kätte jäänud

«Taliodra saak on kõvasti lahjem kui mullu, aga vahepeal pelgasin veel hullemat,» ütles Kõo kandis teravilja kasvatav Tõnis Riisk. «Omakeskis viskasime nalja, et isegi kui nii kõva põuaga tuli veidi saaki, siis varsti ei olegi enam vihma vaja, katsume lumeveega läbi ajada nagu Kasahstanis.»

Riiski sõnutsi on siiski õhus hirm, et talinisu ja taliraps on kuivusest rohkem kannatada saanud.