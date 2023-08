Juhtkiri ⟩ Bussiliikluse võrdlemine ainult rongiliiklusega annab pooliku pildi

Kui ikka piisavalt soovijaid pole, tuleb liin sulgeda, tühjalt ei saa sõita ja lõputult kahjumit toota pole mõeldav. Lux Expressi seisukoht, et Elron noolib võrdlemisi suure osa sõitjatest oma vagunitesse, on seejuures ilmselt õige. Rongipiletid on odavamad kui bussipiletid ja rongid kiiremad kui bussid. Paraku võib küll Lux Expressil olla õigus, aga teha pole selle teadmisega midagi.

Sama hästi võiks öelda, et maksumaksja rahaga ülalpeetavad lasteaiad kärbivad eralastehoidude tiibu või et tasuta sõidud maakonnaliinidel lõikavad tanklakettide kasumitesse kääridega sisse. Me oleme ühiskondlikult otsustanud, et taskukohased lasteaiad on meile olulised, ning tasuta ühistranspordi tulevik on tume, aga ka kõige parempoolsemad poliitikud ei kõnele sellest, et maakonnaliinide pileti hind peaks võimaldama liinidel kasumisse jääda. Samuti oleme otsustanud, et rongiliiklus, selle arendamine, säilitamine ja tasku­kohasena hoidmine on prioriteet. Poliitiliselt poleks ka mõeldav automaksu kehtestamine, tasuta maakonnaliinide kaotamine ning seejuures rongiliikluse kalliks muutmine.