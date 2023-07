LIISA PAKOSTA ⟩ Puuetega inimestelt ei tohiks automaksu küsida

Kujutage ette, et teie jalad on maksustatud. Ärkate, astute voodist välja ja laks – maks! Isegi kui te väga tahaksite, ei saaks te jalgadeta liikuda. Või tegelikult saaksite, aga liikumispuudega inimesele mõeldud abivahendi toel. Puudega inimesele ongi ratastool või kohandatud auto tema jalad, millega liikuda. Just seetõttu on automaksu puhul tehtud teistes riikides puuetega inimestele erisusi täielikust vabastusest kuni väiksema puude korral vähendatud maksuosani.