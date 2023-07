Mis meenub Zetodele aga esimesest folgifestivalist? See oli 2004. aastal. "See oli nii, et meil oli neli lugu ja me arvasime, et see on meil 25 minutit ... me ei osanud vist isegi arvutada," ütles Jalmar Vabarna, kes mängib Zetodes kitarri, karmoškat ja cabasa't.