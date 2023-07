Sakala maleva pealikuks saab Viljandi mees

Andres Lapp on läbinud sajandi alguses ajateenistuse Narva-Jõesuu piirivalve õppekeskuses ning aastatel 2004–2008 oli ta teenistuses Eesti piirivalves. 2008.–2012. aastani töötas Lapp Kaitseliidu Sakala malevas ning oli seejärel kümme aastat erioperatsioonide väejuhatuses ning töötas seejärel Balti kaitsekolledžis.

Andres Lapp on oma teenistuskäigu eest pälvinud piirivalveohvitseri teenetemärgi "Piirikotkas", Kaitseväe eeskujuliku teenistuse risti, Kaitseväe pikaajalise teenistuse medali, maaväe teenetemärgi "Ohvitseri hõberist", Kaitseliidu teenetemedali teise klassi, Kaitseliidu Jõgeva maleva teenetemärgi, The Army Commendation Medali ja maaväe ohvitseri mõõga.

Andres Lapp on Viljandimaalt pärit ja siin ka keskhariduse omandanud. Ta elab Viljandis, on abielus ja peres kasvab kaks last. Võimaluse korral naudib ta mootorrattaga sõitmist, kalapüüki ja tervisesporti.