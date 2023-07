Viljandi Vana kalmistu saab 250-aastaseks

Viljandis kasutusel olevatest kalmistutest on see vanim.

Facebooki leheküljele "Viljandi kalmistud" on postitatud väljavõte ajalooürikust, kus seisab saksa keeles Heinrich Ernst Schröderi kirjutatud tekst, kuidas ta 28. juulil saksa ja eesti koguduse juuresolekul kalmistu sisse pühitses. "Mille järel kõik selle Viljandi koguduse surnud tuleb sellele uuele surnuaiale matta; kuna Tema Keiserlik Majesteet meie Kõrgeauline Keisrinna Katariina Aleksejevna oma Kõrgeima Korraldusega oli kogu Vene riigile teada andnud, et ühtki surnut kirikusse ega kirikuaeda enam linnades ja külades matta ei tohi," on Schröder kirja pannud.