Tuntud kitarrist läheb lavale kipsis jalaga

Paabel esineb festivalil neljapäeva õhtul galakontserdil "Folk 30" ning pühapäevasel poolteise tunni pikkusel soolokontserdil. Post-postmodernistlik pärimusfusiooni ansambel Paabel lõpetas tegevuse kuue aasta eest ning annab sel suvel ainult ühe kontserdi, mis on mõeldud kummardusena juubelit pidavale festivalile ja selle publikule. Bändi kinnitusel kõlavad kõik olulisemad laulud ja lood, mida see eklektiline ja loominguline kamp on sünnitatud.