RAHVAS ÜTLEB ⟩ Kui palju oleksite nõus heale sõbrale raha laenama?

Sõpradele laenamine võib olla väga keeruline, sest selles saavad kokku emotsionaalsed ja praktilised asjaolud. Ühest küljest öeldakse, et sõbrale raha laenata on kiireim viis ilma jääda nii sõbrast kui rahast, ent teisalt öeldakse, et sõpra tunned hädas. Kui palju siis hätta sattunud sõbrale laenata?