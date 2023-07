President Alar Karis ütles, et läbi on elatud juba üksjagu folke.

Eesti president Alar Karis ütles pärast Viljandi pärimusmuusika festivali avamisel osalemist, et folk on aastate jooksul muutunud rahvusvahelisemaks ning juurde on tulnud palju uusi noori inimesi.