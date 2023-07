Ühel aastal oli küll kohal üks metsaveotraktoritega kauplev mees, teisel aastal istusid heinamaal ühe valvefirma palgatud messineiud ning kolmandal tulid kohale kaks leedulast, kes põgenesid kohe, kui mõistsid, kuhu nad sattunud on, aga need on ka ainsad kliendid, kes tal on olnud. Sakala on aastate eest vestelnud neist kahe esimesega, kes tunnistasid, et polnud varem Lembit Siku messidest midagi kuulnud, aga võtsid olukord naljana.