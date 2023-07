Ümber Viljandi järve jooksu suur legend lahkus 90-aastaselt

Benno Viirandi oli oma hobidele äärmiselt pühendunud. Lisaks jooksmisele tegeles ta birofiilia ehk õllepudelikorkide ja -etikettide kogumisega. Tema kogus on üle 300 000 õlleetiketi ja umbes 40 000 erinevat õllepudelikorki ning selle teeb eriliseks ja hinnaliseks asjaolu, et iga etikett on katalogiseeritud ja kõik need on paksudesse kladedesse koondatud. Etiketid lamineeris ta koduste vahenditega kilesse ning õllepudelikorgid on nummerdatud ja samuti katalogiseeritud.