Viljandimaal on 13 avalikku varjumiskohta

Nagu ütles Põhja-Sakala valla haldusspetsialist Ivo Kralle, käib nii Suure-Jaanis kui Võhmas veel töö edasi. "Seal tuleb koristada ja panna pingid, et inimesed saaksid seal olla. Võhmasse on liivakotte ka vaja," rääkis Kralle. Ta lisas, et Võhma varjendisse peaks mahtuma umbkaudu sada ja Suure-Jaani omasse paarsada inimest. "Võhmas on väiksemad ruumid, aga Suure-Jaanis on päris korralikud."