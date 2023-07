Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski ütles, et Rubiini plats tundub eemalt vaadates kutsuv, kuid tõrvatilgana meepotis on sealsed toidukohad pidevalt kinni.

«Nii on ka raske öelda, kas sinna võiks toidukohti lisanduda või kas kliente jagub, kui kauplejad ei kauple. On küll tore tulla ja murul seltskonnaga istuda, aga avatud toidukohad looksid lõbusama meeleolu,» rääkis ta. «Praegu sätib seal end folgifestivaliks valmis veel üks lõunamaist menüüd pakkuv putka ja ma arvan, et kui kõigil kioskitel õnnestub end festivali ajal lahti hoida, on platsil nii rahvast kui melu.»