Eesti parima kuulitõukaja hooaeg kulgeb raskelt

Abja-Paluojalt pärit ja Sakala kergejõustikuseltsi esindav Jander Heil on Eesti kõigi aegade edetabelis tulemusega 19.81 seitsmendal kohal. Tema peaeesmärk on jõuda järgmisel aastal Pariisi olümpiamängudele ja seal hästi esineda, aga vigastused on seda teekonda pärssinud.