Sakalal on festivalil oma lava

«Sakala jutulaval tahame rääkida inimestele kõigest sellest põnevast, mis festivali uhkelt kaunistatud lavade tagant välja ei paista, aga ilma milleta ükski kontsert toimuda ei saaks,» ütles Sakala peatoimetaja Hans Väre. «Vahel räägivad muusikud küll palade vahele, kuidas üks või teine lugu sündis või kuidas bänd kokku sai, kuid et kõnelda sellest, millist vaeva on vaja näha pärimusmuusika elushoidmiseks või kuidas kasvatada paari­saja kuulajaga kontserdist tervet linna mõjutav neljapäevane festival, jääb tavalisest püünest väheks. 30. aastapäeva puhul on sobilik need teemad süvitsi lahti võtta.»