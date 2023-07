JUHTKIRI ⟩ Õhust ja armastusest elav vallavolinik

Kui usutav see nüüd on, et Viljandi vallavolikogu liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Viljandi valla osakonna esimees ning opositsiooniliidri rolli hoidev Valmar Haava elas mullu 2500-eurose aastasissetulekuga, üle-eelmisel 2398 ning 2020. aastal vaid 720 euroga? Võimalik, et tõesti panustavad Haava ellu sõbrad, kes isekasvatatud toidukraamiga teda toetavad või kellele ta kunagi suuri rahasummasid on laenanud. Sellisel juhul tekib küsimus, kust ta siis laenatava raha sai, sest tema ettevõtete majandustulemused läbi aastate ei anna kuigi suurt kindlust, et tal oleks võimalik olnud selliseid summasid kõrvale panna.