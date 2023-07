Kogu olukorda võib iseloomustada sõnadega: täiuslik torm! Kõigepealt tõstsid pagaritoodete hinda energia kallinemine ja sõda Ukrainas. Pagaritööstus on paraku üsna energiamahukas ja energia hinna tõus avaldab omakorda mõju poelettidele jõudvate toodete hinnale. Saia ja leiva hinda kõigutab ka tooraine hind ning sõda Ukrainas on vilja hinda märgatavalt tõstnud. Vilja on vaja jahu tootmiseks, loomasöödaks ja munade saamiseks ehk teisisõnu mõjutab see kogu pagaritoodete tootmist.