Kolm aastakümmet muusikat, vihma, päikest ja äikest

Matemaatikas ennast koduselt tundvad inimesed muidugi näevad esimese pilguga ära, et aastanumbreid arvestades ei saaks tänavu kolmekümnes festival olla. Tegelikult on kõik korrektne. Tänavu on siiski kolmekümnes pidu, sest 2020. aastal oli koroona tõttu kavas ainult galakontsert, mitmepäevane festival jäi ära ja sestap see aasta arvestuses ei osale.

Kolmkümmend muusikapidu sadade artistide ja tuhandete kuulajatega. Ilmgi on olnud sama vaheldusrikas nagu pidu ise. On olnud kõrvetavat päikest ja tolmu, kuid kontserte on nauditud ka jalgupidi vees, pea kohal sähvimas välgunooled kui taevased valgusefektid. Fotomeenutustes on kesksel kohal juubelifestivalid läbi aegade, kuid mitte ainult need.