Viljandi folgipeo piletimüük meelitab kelme

Veebipolitsei otsustas kiiresti infot jagada, sest on inimesi, kes jätavad pääsmeostu viimasele hetkele, oodates pakkumisi neilt, kes mingil põhjusel peavad oma piletist loobuma ja panevad selle odavamalt müüki. "Suures õhinas soovivad inimesed hea hinnaga piletit hankida, aga sageli ei pöörata tähelepanu, kui turvaline selline ost siiski on," sõnas veebipolitseini Elerin Tetsmann.

Pettus levib Facebookis Marketplace‘i keskkonnas, kus kelmurkonto omanik kirjutab otse festivalipassist huvitatud inimesele. Kui ostja on pakkujale raha üle kandnud, pakub kelm, et saadab piletid postiautomaati, ning üldjuhul on tal müügiga kiire. Kui tehing on tehtud, piletimüüja enam ei vasta ja konto on kustutatud. "Kelmus on suhteliselt naiivselt ülesehitatud ja võiks tegelikult ostjas kohe kahtlusi tekitada, kuid soodne hind meelitab inimesi ostma," lausus Tetsmann.