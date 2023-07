Peaministrile on need sõnad prügikastist leitud papitükile kirjutanud Viljandis Vaksali tänava Maxima juures kojamehena töötav Heinar Sõnajalg. Selle protesti eesmärk on tema sõnul kutsuda valitsusjuht enda poole kaema, millist elu meil tegelikult elatakse.