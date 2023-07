RAHAKOTT LUUBI ALL ⟩ Vallavolinik selgitab, kuidas ta 2500-eurose aastatuluga ära elab ja 3500-eurose valimiskampaania tegi

Pärast Viljandimaa poliitikute avalike huvide deklaratsioone käsitlenud lugu postitas Viljandi vallavalitsuse liige Viljar Lohu Isamaast oma Facebooki seinale artikli kuvatõmmise ning kirjutas, et Haava on tema arvates maksupetturist suli.

"Ei ole küll viisakas teiste rahakotis sorida, aga kuna Sakala seda juba teinud on... Siis on hea meel tõdeda, et valla juhtimisse on kaasatud inimesi igast sotsiaal-majanduslikust klassist. Ka madalaimast," ironiseeris Lohu ja lisas kommentaarides: "Tavaline suli, kes makse ei maksa."