Viljandi folgifestivali rahvarohkus paneb peokorraldajad tegutsema

Folgifestivali ametlik järelpidu on nii reede kui laupäeva öösel Tartu tänav 24/26 aadressil, mida vanemad viljandlased mäletavad pesumaja kompleksina, aga kus uus omanik Aasa külalistemaja on korraldanud vabaõhupidusid ja kontserte juba paar-kolm suve.

Samal ajal kui Eesti kultuurminister Heidy Purga ja teised tuntud DJ-d keerutavad plaate Tartu tänaval, on otse kultuuriakadeemia kõrvalmajas, renoveeritavas Villa Dollis kahel ööl «Hype the Funk». Seda tantsupidu on folgifestivali ajal peetud mitmel aastal ning Jakobsoni tänav 8 hoonest tahavad korraldajad peoga laieneda ka hoovi.