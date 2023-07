Põhja-Sakala keskerakondlased toetavad erakonna esimehena Tanel Kiike

"Erakonna esimehes peab olema peaministri ainest. Tanel Kiik endise ministrina on tõestanud, et temas seda on", ütles Põhja-Sakala osakonna esimees Priit Toobal otsuse kommentaariks. "Olen Taneliga koos töötanud ja seetõttu tean, et tal on meeletult suur töövõime. Lisaks sellele on tal oskus märgata kolleege ja kaaslasi enda ümber, ta on meeskonnamängija. Tanel oleks erakonnale meie arvates hea esimees."