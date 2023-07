Ometi ei saa uue hooldaja leidmise protsessi lõpetatuks kuulutada, sest konkurendil on võimalik esitada otsuse kohta vaie linnavalitsusse, kaevata see kohtusse või uuesti riigihangete vaidlustuskomisjoni. «Aiman, et otsus ka edasi kaevatakse,» lausus abilinnapea Kalvi Märtin.