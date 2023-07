Viljandi koerad pääsevad oma parki kooliaasta alguses

Esialgne pakkumine ei mahtunud kaasava eelarve 40 000 euro sisse ja projekti tuli muuta, et selle raames püsida. Sestap lükkusid edasi ka varem väljakuulutatud ehituse algusajad. Viljandi linnavalitsuse majanduseameti projektijuht Claid Ježov möönis, et esialgu tehtud pakkumine ületas selgelt linna võimalusi ja nii asuti pakkujaga läbirääkimisi pidama. Nüüdseks on kokkulepe saavutatud ja ehitus võib alata, kuigi esialgu plaanitust väiksemas mahus.