Ma olen kuulanud teie muusikat terve tänase päeva. Me siin Eestis ei tea eriti palju Quebecist ja tema kultuurist. Kas Prantsuse folkmuusika on Quebecis elav traditsioon?

Jah, see on väga elav traditsioon. Quebecis tegutseb terve hulk bände, on muusikute võrgustik, terves provintsis leiab aset umbes 35 folgifestivali aastas. Kaheksa miljoni elaniku kohta pole seda vähe. Noored muusikud on aktiivsed, samas on endiselt tegevad mõned legendaarsed 1980-ndate bändid nagu La Bottine Souriante, kes omal ajal oli isegi rahvusvaheliselt tuntud. Pärimusmuusikat mängitakse raadios, viimasel ajal on tekkinud uusi festivale, aga seda muusikat mängitakse ka džässifestivalidel.