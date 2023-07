Kurgede kogunemine

Internetiportaali bio.edu.eeandmetel on valge-toonekurg tihedalt seotud kultuurmaastike ja inimasulatega. Peaaegu eranditult pesitsevad nad inimese vahetus läheduses, ehitades oma pesa majakatustele, korstnatele või elektripostidele. Sinna muneb toonekurg kaks kuni viis muna, kuid üles kasvab keskmiselt kaks või kolm poega. Haudumisel, mis kestab 30 päeva, osalevad nii emas- kui ka isaslind, samuti tassivad mõlemad poegadele toitu.

Pojad lennuvõimestuvad tavaliselt augusti alguses ja hakkavad mõne nädala möödudes ise toitu otsima. Pesa ise on kõrge oksakuhil, mida igal aastal toestatakse. Valge-toonekured on sageli väga pesapaigatruud ja paar kasutab ühte pesa järjest aastaid. Selle tulemusena võib pesa aastate jooksul lausa paari meetri kõrguseks kasvada, kaaludes kuni 500 kilogrammi. Valge-toonekured toituvad kõigest, millest jõud üle käib ja mida saada on: vihmaussid ja putukad, aga ka hiired, mutid, konnad, kalad ja maod. Ka jänesepojast ei öelda ära.