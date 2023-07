Taas joostakse Jakobsoni staadioni heaks

Spordiklubi Jooksupartner esindav Inga Kree kiitis mullu pärast lõpetamist raja profiili. «Jooks oli tõeline Viljandi jooks: oli kiireid ja sirgeid lõike ning tõuse ja langusi. Viljandi lihtsalt on selline tore linn, kus vaid staadion on sile maa,» ütles ta. Rajal on võimalik imetleda Männimäelt kätte paistvaid järvevaateid.