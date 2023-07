Praeguse riigivõimu kava kehtestada automaks ei näi ilus ega ka mõistlik. See on järjekordne viis muuta rikkaid inimesi rikkamaks ja vaeseid vaesemaks. Jõukamad inimesed maksavad selle ära ja kehitavad õlgu, vaesemad peavad teinekord välja käima oma viimased sendid. Maal on ühes peres tihti mitu autot ja kogusumma kipub päris suur tulema. Veel karmim on see, et autot ostes tuleb rahakotist välja käia krõbe summa. Selle ja muude kavandatavate maksude lisandumine annab hoogu inflatsioonile, mida oleks vaja hoopis alla suruda.