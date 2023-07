Majutushinnad on Viljandis kasvanud kuni 50 protsenti

Majutuse puhul tuleb silmas pidada, et paljudes kohtades on hinnad suure nõudluse ajal kallimad, hooajaväliselt või nädala sees jällegi soodsamad. Enamasti on siiski mingi alampiir. Näiteks Park Hotelli kodulehel pakuti eelmisel suvel tube alates 67 eurost öö eest. Tänavu hotell enam miinimumhinda eraldi välja ei too, kuid kõige odavam, mille Sakala broneerimissüsteemist leidis, oli 8.-9. augustil, mil tuba ühele inimesele maksis 90 eurot ehk mullusest kõige odavamast hinnast 35 protsenti rohkem. See hind on aga üsna erandlik, enamasti tuleb Pargis öö eest välja käia vähemalt 100 eurot.