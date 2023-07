Prognoos lubab Viljandi pärimusmuusika festivali ajaks tavapärast suveilma. Päeval on parajalt soe, öösel jahe, sekka võib tulla vihma.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak heitis esmaspäeval pilgu nädala teise poolde ja ütles, et neljapäev tuleb pilverünkadega, aga hoovihma võimalus on siiski üsna väike, tõenäosusega umbes 25 protsenti. Puhub mõõdukas edelatuul, sooja on 20–23 kraadi.