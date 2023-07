Minister esineb folgipeol vanas pesumajas

Noormaa seletusel on Tartu tänav 24/26 asuva kunagise pesumajakompleksi hoovis peetav järelpidu festivali ametlikus programmis, aga seda korraldab tegelikult kollektiiv Must Mesi, mille eestvedaja ongi Heidy Purga. "Oktoobris istusime maha ja leppisime Heidyga kokku, et teeme taas järelpeo. See oli tükk aega enne, kui temast sai kultuuriminister," meenutas Noormaa.