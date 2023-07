Kogu suve oodanud trikiratturid peavad edasi ootama. Trikipargi ehitaja küsib lisaaega

Samas annab ehitaja ka teada, et betoonitööd algavad objektil teisipäevast, aga nende pikkus sõltub ilmast. Seega võib karta, et vihmase augusti korral ei pruugi töö enne kooliaasta algust lõppeda.

Aastaid tagasi Männimäele Jakobsoni kooli kõrvale rajatud trikipark lagunes ja see lammutati kevadel. Rataste ja ruladega said poisid ja tüdrukud sea tänavu sõita vaid varakevadel ning suve hakul algas ehitus.

Rulapargi hind on 195 740 eurot, millele lisandub käibemaks. Viljandi linnavalitsus on saanud pargi rajamise projektiks 119 140 eurot toetust. Hanke võitnud osaühing Gruuvi Grupp on projekteerinud ja ehitanud ka Tondiraba pargi trikipargi Tallinnas.