Põhja-Sakala vald tahab algaval õppeaastal noori õpetajaid toetada

Põhja-Sakala abivallavanema Kaie Toobali sõnul on vajaduse kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse maksmiseks tinginud asjaolu, et õpetajaamet ei ole noortel esimene valik. "Noorte õpetajate ja tugispetsialistide osakaal konkurssidel on väike, õpetajaks õppinud ei lähe kooli tööle," märkis ta. "Probleem on ka see, et noored õpetajad ja tugispetsialistid lahkuvad õppeasutusest juba aasta või paari pärast."