Selle üle, mis Viljandi parima jäätise võistlusele kvalifitseerub, võib muidugi vaielda, kuid on üsna selge, et tavalisi poejäätisi siia hõlmata ei saa. Samuti ei ole võimalik saada ülevaadet kõigis söögikohtades magustoiduna pakutavatest jäätistest, isegi kui need on suures osas kohapeal valmistatud, sest toidukohti on palju ja jäätis võib ilmuda menüüsse lühiajaliselt. Seepärast jäid sõelale need neli Viljandi müügikohta, kus jäätis on peamine või isegi ainus tõmbenumber.