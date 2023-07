Viljandi vallajuhid on juba varem naljatledes rääkinud, et Silindia Ehituse nobedus paneb valla rahakoti keerulisse seisu. Näiteks hiljuti valmis Kolga-Jaani lasteaia uuendus nii kiirelt, et volikogu pidi töö eest maksmiseks eelarves raha ümber tõstma. Ramsi lasteaia juurdeehituse puhul nägid vallajuhid võimalikku ennaktempot ette ja kavandasid ka summad sellele vastavalt.