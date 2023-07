Elroni kommunikatsioonijuhi Kristo Mäe seletusel on juuli viimane nädalavahetus igal aastal folgipeo ajal rongides rahvarohke. "Tänavu tähistab Viljandi pärimusmuusika festival 30. sünnipäeva," lisas ta ja selgitas, et see seetõttu lisatakse Tallinna–Viljandi sõiduplaani lisaväljumisi.