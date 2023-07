Marko Suurmägi: Viljandi Metall 30. Uhke sünnipäev nostalgilise noodiga

Selline konkurents viis aga elu edasi, nagu konkurents seda üldjuhul ikka teeb. Sellel konkurentsil püsisid Viljandi spordivõistkonnad, vajalikku toetust said kultuuriettevõtmised, näiteks folgipidu, sündis Eestis ainulaadne, aga nüüdseks kustunud tava, et kohalikud ettevõtted sisuliselt kinkisid viljandlastele aastavahetuse ilutulestiku. Kokkuvõttes võistlesid ettevõtted kõige muu ja majanduslikult olulise kõrval ka selle nimel, kel on Viljandis parim maine. Kes teeb kodulinna jaoks kõige rohkem, kellest räägitakse kõige paremini ja kellesarnaseks tahetakse saada.

Majanduskriisid on viinud ajalukku hulga ettevõtteid, paljud on vahetanud omanikku. Tõenäoliselt pole enam ühegi ettevõtte esmane eesmärk maksta linnas kõrgeimat palka – kui, siis oma sektoris ja otsestest konkurentidest kõrgemat. Ka võistlus selle nimel, kes linnarahvale kõige rohkem pakub, on ammu lõppenud. Aga Viljandi Metalli sünnipäevakontserdil oli seda paarikümne aasta tagust hõngu tunda. See magus tunne aastate tagant tuli mõnusa nostalgiaga meelde.