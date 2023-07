Eesti Etno laagris harjutatakse folgipeoks

Etno laager on osalejate hinnangul energiast pakatav, muusikat jagav üritus, mis annab noortele uued tutvused edasiseks eluks. "Etno laager on üks suur energiapomm, mis on täidetud hea muusika ja väga inspieerivate inimestega üle kogu maailma," lausus laagri sisuline juht Kärt Tambet.

Osalejad õpivad hommikust õhtuni uusi pillilugusid ja laule. Sellel aastal on plaanis selgeks saada vähemalt 12 lugu, sest nii palju on sel korral erinevatest riikidest inimesi ning nad on nii õpetaja kui ka õpilase rollis, õpetades teistele selgeks oma kultuurist pärineva loo. Suurem osa muusikutest on tulnud Eestist ning selletõttu on ka Eesti pärimusmuusikat repertuaaris rohkem.