Elektrilevi ehitab Viljandimaal 65,3 kilomeetrit liini paremaks

Sellest, et aastatega on Viljandimaal elektrivõrk paremaks saanud, annab tunnistust rikete hulk. Kui 2016. aastal oli maakonnas 1402 riket, siis mullu oli see näitaja 848. Maakonnas olevatest liinidest on 70 protsenti ilmastikukindel ning võrku on liidetud 1655 elektritootjat koguvõimusega 63,3 megavatti, mis on maakondade arvestuses neljas tulemus.