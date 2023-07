MUINSUS ⟩ Suvi toob väljakaevamisi ja müüriladumisi

Viljandi suusahüppemäel on kavas koguda uusi andmeid mäe arheoloogilise materjali ja endisaegse kasutuse kohta. Varem on seal põhjalikumad uuringud ette võetud varem kaevatud korduvalt, 2002. aastal leiti sealt muistse vabadusvõitleja Lembitu aegse üliku maja söestunud jäänuseid. Maja välisküljelt palgijäänuste ümbert on arheoloogid avastanud arheoloogid rikka kultuurkihi, kuid ligi kolmandik sellest on omal ajal hüppemäe rajamisel buldooseriga hävitatud.