Eesti koondise nurgaründaja, kaks aastat Itaalia esiliigas mänginud Kristiine Miilen tunnistati mullu Eesti parimaks naisvõrkpalluriks. Asjaolu, et tal tuli jääda juunis eemale Euroopa Hõbeliiga kahest viimasest alagrupimängust, poolfinaalist ja finaalist, tegi küll tuska, aga ei jäänud kripeldama, sest Eesti koondis pälvis võidukarika. Seevastu Euroopa meistrivõistluste kodune finaalturniir on olnud juba kaks aastat silme ees, seal hästi esinemine on olnud Miileni suur unistus.