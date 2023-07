Tänavate taastajad askeldavad Viljandis

Kui näiteks 2020. aastal pinnati Viljandis 61 880 ruutmeetrit tänavaid, siis tänavu on ruutmeetreid täpselt 50 000 ja seda on napilt rohkem kui mullu. Praegu linnas pooleli olev teekatte uuendamine, kus esmalt freesitakse välja katkised kohad ja pannakse uus asfalt, on oluliselt kallim töö ning seda tehakse 6200 ruutmeetril ehk mullusest 700 ruutmeetrit rohkem.