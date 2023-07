Uueveskil esietendub suvelavastus "Suur Boy ja Väike Boy"

"Päevast päeva kasvab soov olla koos oma lähedastega, lihtsalt niisama, päevast päeva, kuhugi jooksmata. Olen unistanud sellisest maailmast, kus olulised inimesed on kogu aeg minu ümber, ja sellepärast pean James Krüssi raamatut "Minu vaarisa ja mina" eriti kalliks," ütleb lavastaja Kaili Viidas pressiteate vahendusel.

Temufi suvelavastuses on Väike Boy ja Suur Boy oma vanusevahest hoolimata suured sõbrad ja lugude vestjad. Mõlemal on teineteisele pakkuda kas midagi uut või unustatud vana. Seitsme päeva jooksul fantaseerivad nad maailma keeltest, sõnade tekkimisest, luuletamisest ja paljustki muust. Aga nagu ütleb vaarisa, vastab tõele iga lugu, millel on mõte, kõlagu ta siis kuitahes uskumatult.