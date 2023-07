See ülesvõte on tehtud Karust tema senises kodus Tusti külas.

Mai hakul Tusti külast loomakaitsjate äraviidud koer Karu juhtumiga Viljandi vallavalitsuses tegelnud kommunikatsioonijuht Rain Porss kinnitas, et vallal ei ole mingit põhjust arvata, et koera oleks väärkoheldud või piinatud, ja seetõttu on vallavalitsus seisukohal, et tema eestkoste all olev naine peab oma looma tagasi saama.