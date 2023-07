Samamoodi leppis Perve vallajuhtidega ehituse kokku 2020. aasta 13. märtsil, mis oli ühtaegu koroonaviirusega kaasnenud eriolukorra avapäev. Kui suve hakuks olid juba aiadki maja ümber, teatas vallavalitsus, et taganeb lepingust. Esimene koroonaviirusest ja eriolukorrast tulnud hoop oli sedavõrd ehmatav, et valla poliitikud polnud enam kindlad, kas võimaliku suure majanduslanguse hakul on ikka mõistlik vallamaja rajada. Pärast mõningast kaalumist leping lõpetati.